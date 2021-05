O evento organizado pelo Sebrae ocorre de modo digital entre os dias 5 e 8 de maio e reúne expositores nas áreas de audiovisual, games, música, artesanato, moda e turismo criativo.

As secretarias de turismo e empreendedorismo e de comunicação ajudaram a criar a plataforma de negócios para a Casa do Artesão, através da qual os produtos são colocados em exposição virtual para venda.

Esta é a primeira participação da Assavaj (Associação de Artesãos do Vale do Juruá) em vendas online. Devido à pandemia, a participação no evento representa uma importante oportunidade de negócios.

Os artigos comercializados são uma pequena amostra das potencialidades dos artesãos da região na produção de objetos de decoração e de utilidade doméstica a partir de fibras, cipós e madeiras.

“A prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da gestora Gleiciane e sua equipe da secretaria municipal de turismo nos auxiliou com toda a logística, permitindo que conseguíssemos realizar esse projeto e participar de uma feira internacional. A secretária envolveu toda a sua equipe que trabalharam até na madrugada para nos ajudar a vencer os desafios e montar nossa lojinha Virtual, atuaram desde a confecção das fotos dos nossos produtos, produção, identidade e inserção de todo material para compor a loja que ficou linda! É a primeira vez que temos uma participação tão ativa e empenhada de uma prefeitura”, disse Erlândia Claudino, representante da Assavaj.

A Casa do Artesão possui um termo de cooperação técnica com a prefeitura de Cruzeiro do Sul com o objetivo de apoiar e incentivar a atividade do artesanato.

“Esta é uma ferramenta importante para adequar às necessidades de nosso município. Os pequenos empreendedores foram alguns dos setores mais afetados pela pandemia e o objetivo da gestão é criar ferramentas para diminuir este impacto na renda das famílias”, explica a secretária de turismo Gleiciane Cruz.

A loja virtual da Casa do Artesão pode ser acessada através do site:

https://lojas.fincc.com.br/casa-do-artesao/

