Droga foi apreendida em casa durante reunião – Foto: Asscom/PM-AC Após uma denúncia, a Polícia Militar apreendeu 9 quilos de maconha em uma casa no Conjunto Bela Vista, no bairro Floresta, em Rio Branco, na noite dessa quinta-feira (6).

A reunião, segundo a polícia, definia ações para a venda de drogas na capital. Na casa estavam três pessoas e uma delas informou onde a droga estava escondida. Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla). Do G1 Acre

