Equipes das Polícias Militar, Civil e Federal apreenderam na tarde de quinta-feira, 06 de maio, armas de fogo e munições, na cidade de Plácido de Castro. Durante a ação, onze pessoas, pertencentes a uma organização criminosa, foram presas.

Diante de uma denúncia anônima, que em uma residência estaria acontecendo uma reunião de facção, as equipes se deslocaram e fizeram um cerco ao imóvel. No local haviam onze pessoas, além de duas espingardas, munições e um carregador de pistola.

Os aparelhos celulares também foram apreendidos e serão submetidos a perícia. As onze pessoas foram presas e encaminhados à Delegacia de Plácido de Castro, para as medidas cabíveis ao caso.

