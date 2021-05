Presidente Jair Bolsonaro e o senador Acreano Márcio Bittar – Imagem: arquivos do senador

O senador Márcio Bittar (MDB) é um dos mais prestigiados pela base do governo no senado, não pe atoa que relatou o orçamento geral da união de 2021. Com bom trânsito no planalto e defensor ferrenho das pautas Bolsonaristas, o senador é visto como um dos mais confiáveis da base.

Bittar mira um ministério e não é qualquer um, simplesmente o MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional, este com orçamento Bilionário para obras de infraestrutura e apoio aos grandes projetos de desenvolvimento nos estados.

Rogério Marinho deve se afastar do governo no início do ano que vem e Bittar já articula uma possível viabilização de ocupar o lugar de comando da pasta.

No Acre, ele se tornou uma das figuras mais prestigiadas no governo de Gladson Cameli (PP), a quem já declarou apoio na eleição de 2022 e tenta emplacar sua ex-esposa Márcia Bittar como candidata ao senado.

Bittar indicou recentemente o comando da SEPA, SEDUR, incluindo o DERACRE. O prestígio com Gladson, é um sinal de que o projeto de se tornar ministro caminha em passos esperançosos.

