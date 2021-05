Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, e os vereadores de Brasileia: Arlete Amaral, Neiva Badotti e Leomar Barbosa – Foto: Clebson Venâncio

A vereadora Neiva Badotti que também é a presidente da Associação dos Portadores de Hepatites do Alto Acre (APHAA) vem tendo muita dificuldades para formar Brasileia o Centro de atendimentos para estes pacientes que para terem sua medicação era necessário se deslocar à capital Rio Branco.

Sendo conhecedora destas dificuldades, a vereadora Neiva, com muito esforço, conseguiu adquirir esta medicação por meio do Ministério da Saúde, para ser distribuída em Brasileia, assim evitaria gastos e outras dificuldades. Porém, a parlamentar só não contava com a má vontade e a falta de colaboração da prefeitura de Brasileia.

Pois, apesar de os remédios serem destinados para Brasileia, seria necessário o transporte adequado destes medicamentos e foi aí que a Presidente da Câmara Municipal de Brasileia, Arlete Amaral, juntamente com a 2ª Secretaria, Neiva Badotti e o Vereador Leomar Barbosa recorreram a prefeitura de Brasileia para que através da Secretaria Municipal de Saúde, realizasse este transporte, mas pode se dizer que a prefeitura de Brasileia se omitiu em contribuir e os vereadores não tiveram outra opção se não recorrer à prefeitura de Epitaciolândia.

Após ser contatado, o prefeito Sérgio Lopes, logo providenciou o transporte desses medicamentos. Já que é para beneficiar toda a região. Com a chegada destes medicamentos, os vereadores de Brasileia: Arlete Amaral, Neiva Badotti e Leomar Barbosa, se dirigiram até a Prefeitura de Epitaciolândia para receber os medicamentos.

Ao todo, foram 06 Caixas contendo a soma total de 5010 comprimidos de Entecavir 0,5mg e 3000 comprimidos de Tenofovir 300mg que fazem parte do programa SICLON que serão destinados aos Portadores de Hepatites da regional do Alto Acre.

A Vereadora e 2ª Secretaria da Câmara Municipal de Brasiléia destacou em sua oratória que: “os medicamentos para tratamento de Hepatites não é um beneficio para o município de Brasiléia, mas para todo o Alto Acre que abrange Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasiléia e Xapuri. Destaca ainda que esses medicamentos é motivo de alegria, pôs desde 2011 que a Associação luta para conseguir os devidos medicamentos.”

No ato da transferência, os parlamentares do Poder Legislativo de Brasiléia que ali estavam, declararam gratidão ao Prefeito de Epitaciolândia, Sergio Lopes, pela colaboração do transporte dos medicamentos e por estarem sempre de portas abertas com os atuais vereadores de Brasiléia.

Os medicamentos foram entregues na mão da Vereadora Neiva Badotti que, juntamente com a Vereadora Arlete Amaral, es de encaminhar provisoriamente os medicamentos ao Hospital Regional do Alto Acre e em segundo momento, poderá ir para os municípios para que atenda os devidos pacientes com Hepatites.

Quando se trata de saúde não se pode esperar porque a morte é rápida e precisa ser evitada. E graças aos referidos vereadores e ao prefeito Sérgio Lopes, esses pacientes terão sua medicação.

