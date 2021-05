A prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem terá que se decidir nas próximas horas se vai mesmo acompanhar o governador Gladson Cameli a reeleição ou se permanece no PT.

Segundo uma fonte do Gabinete Civil, o governador Gladson Cameli vem perdendo aliados da eleição de 2018 para o senador Sérgio Petecão (PSD) em Brasiléia, Assis Brasil e Epitaciolândia em função do apoio que tem dado a prefeita Fernanda deixando os aliados revoltados.

O chefe da Casa Civil do governador, Flávio Pereira da Silva, junto com o presidente da Assembleia, deputado Nicolau Junior estiveram em Brasiléia tentando impedir a implosão do Progressista, hoje, sob o controle da prefeita Fernanda Hassem.

“A reunião juntou quatro gatos pingados, o partido se acabou em Brasiléia”, comentou um dos participantes do encontro onde estavam presente Vagner Gale.

Flávio é um dos que defende que a prefeita Fernanda se posicione imediatamente. O assunto já foi tratado com o governador Gladson que concorda com a posição de sua assessoria política.

Um dos principais líderes do Progressista em Brasiléia, Joelson Pontes, comunicou sua desfiliação ao partido de Gladson Cameli e deverá, com todo o seu grupo, apoiar a candidatura ao governo de Petecão. “Estive na quinta-feira conversando com o governador por quem tenho muito respeito, mas o seu governo em Brasiléia escolheu o lado errado”, disse, para quem a debandada será ainda maior.

Petecão ganha aliados em Brasiléia

Com a briga envolvendo o Palácio Rio Branco, a prefeita do PT Fernanda Hassem, o Progressista e partidos aliados tem levado uma enxurrada de lideranças para apoiar a candidatura ao governo de Sérgio Petecão (PSD).

O senador Márcio Bittar esteve em Brasiléia na semana passada tentando impedir que o MDB e o PSDB também embarquem na candidatura de Petecão, que tem conseguido importantes aliados em todo o Vale do Acre.

Bittar quer salvar pelo menos a chapa de federal e estadual que vem tentando construir. A aliança do governo com a prefeitura do PT trouxe muitos prejuízos políticos para o governador Gladson Cameli.

