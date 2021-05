Vice prefeito Guarsone Melo acompanhou a solenidade – Imagens: Assecom

A Sexta-feira, hoje, (07) que antecede o Dia das Mães neste Domingo (09), foi celebrada de forma especial no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Mães e mulheres de crianças e adolescentes que são acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) foram as homenageadas.

Maria da Glória, de 62 anos aproveitou para agradecer a administração municipal pelos programas de assistência social em benefícios dos netos que fazem parte das ações. “Foi um momento feliz. Agradeço o que os profissionais fazem pelos meus netos e pelas dezenas de crianças que são acompanhadas aqui”, disse.

O Prefeito em exercício, Guarsônio Melo esteve presente, ele destacou o esforço da equipe em reforçar o vínculo da instituição com as pessoas. A ação contou com o apoio de empresários locais.

A Prefeitura realizará neste Domingo (09), uma programação de rádio com sorteio de prêmios para as mães da zona urbana e rural. A ação será desenvolvida pelas Secretarias Municipais.