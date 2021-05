Temas como o piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares, vagas em hospitais militares para civis, prorrogação do FIES e socorro à agricultura familiar e combate à fome (Lei Assis de Carvalho II) são bandeiras de luta do mandato do deputado Leo de Brito – PT/AC. Eles foram apresentados como Projetos de Lei em dezembro do ano passado e no início deste ano pelo parlamentar.

Assim como o deputado acreano, outros senadores e deputados também apresentaram projetos similares que tramitam no Congresso Nacional.

Segundo o procedimento das Casas, as proposições que tratem de assuntos similares são apensadas, ou seja, são, de certa forma, ligadas entre elas.

Esta semana os projetos avançaram nos debates do Congresso Nacional de forma significativa.

O PL que trata da disponibilidade de vagas para civis em hospitais militares teve aprovação pelo plenário da Câmara para que trâmite em regime de urgência e, portanto, terá prioridade para votação em plenário.

Já a Lei Assis de Carvalho II, que estava na pauta de quarta-feira, não chegou a ser votada em virtude do tempo e teve sua votação adiada para a sessão de hoje.

O projeto de lei de prorrogação do pagamento das parcelas do FIES foi aprovado no Senado e agora segue para votação na Câmara dos deputados, o que deve ocorrer nos próximos dias. Da mesma forma o projeto de lei que dispõe sobre o piso salarial de enfermeiros técnicos e auxiliares, que tramita no Senado, deverá entrar em pauta.

Enquanto isso não acontece, na Câmara o PL 5640/20, de autoria do deputado Leo de Brito, que estabelece o piso salarial e a jornada de trabalho de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras tramita.

Pela proposta, o piso nacional dos enfermeiros será de R$ 7.616. Ainda pelo projeto, o piso dos técnicos de enfermagem deverá ser o equivalente a 70% desse valor, e dos auxiliares de enfermagem e das parteiras o equivalente a 50% do piso estabelecido para enfermeiros.

O Projeto está na Comissão de Seguridade Social e Família -CSSF e teve designada, no último dia 07 de abril, a deputada Flávia Morais (PDT/GO) como relatora.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Em seu segundo mandato de prefeita, Fernanda Hassem está deixando a desejar. Não está cumprindo os acordos firmado inclusive este na comunidade Quixadá no km 26, e também vários espaços públicos do município estão abandonado como é o caso da quadra do bairro José Moreira, conforme foi denunciado pelo Vereador Leomar Barbosa.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.