A prefeitura de Rodrigues Alves realizará, no próximo domingo, 09/05, festa virtual em alusão ao Dia das Mães. Para isto, nesta quarta-feira, 05, através do gabinete da Primeira-Dama em conjunto com a secretarias municipais de Assistência Social e de Educação, com as coordenações do Cras, do Centro de Convivência do Idoso, do Departamento de Juventude, de Cultura e de Comunicação, iniciou a entrega de cartões com mensagem e senha numérica a todas as mães para que concorram ao sorteio de vários prêmios durante a comemoração.

Toda a festa será virtual (através de uma transmissão tipo LIVE, que será transmitida pelo Facebook e Instagram da Prefeitura a partir das 09hs horas da manhã), na qual acontecerão várias homenagens e apresentações de artistas locais.

O Prefeito Jailson Amorim e a Primeira-Dama, Sâmia Cristina, agradecem as doações de todos envolvidos e reforçam o convite a todas as famílias do nosso município para assistirem a comemoração em homenagem a essa data tão especial, que é o DIA DAS MÃES.

