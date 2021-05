O prefeito do município de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, está em Rio Branco cumprindo agenda em busca de melhorias para o município. Nesta quinta-feira (06), o gestor esteve na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Na oportunidade, Jailson firmou uma parceria com a instituição, onde trataram assuntos sobre a zona rural, ramal, moradia e titulação dos lotes do município, o que vai ajudar muito no desenvolvimento da Cidade e proporcionar melhor qualidade no tráfego.

“Hoje foi mais um dia produtivo, estive na sede do INCRA, aqui em Rio Branco para tratarmos assuntos sobre a zona rural, ramal, moradia e titulação dos lotes. A Reunião foi muito proveitosa, ganhamos mais esta importante parceria para nossa cidade. Rodrigues Alves vai continuar avançando com muito trabalho, transparência, parcerias e investimentos certos. Podem continuar contando com o meu empenho diário para que todos os nossos projetos se tornem realidade”, postou o gestor em sua rede social.

Ainda nesta quinta-feira, o prefeito Jailson Amorim participou de uma assembleia ordinária que aconteceu na sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), onde foi discutido a respeito dos projetos elaborados para cada município com a presença de boa parte dos prefeitos do Acre.

