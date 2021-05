Durante a sessão ordinária realizada de forma virtual na manhã desta quinta-feira (6), um fato chamou atenção de quem assistia os trabalhos dos vereadores da capital. Mesmo já tendo 4 meses desde que assumiram o posto legislativo, os parlamentares de Rio Branco nunca tinham desde a posse, estado todos no trabalho.

As sessões ordinárias são virtuais e acontecem apenas duas vezes por semana e com internet e um celular, o parlamentar pode acompanhar de onde estiver, nem precisa estar em seu gabinete ou na própria câmara. As sessões costumam ter muitas ausências e dificilmente conta com a maioria dos mandatários.

O Presidente da casa o vereador N.Lima (PP), nunca relatou se estes faltosos pegam falta ou se justificam as constantes gazetedas ao trabalho. N.Lima fez uma fala exaltando o feito e disse que aquilo era histórico, acreditem, referenciar a presença de um servidor bem remunerado em seu trabalho.

“Quero aqui fazer um registro histórico nessa casa, hoje estamos todos os vereadores na plataforma, com 100% presente nesta sessão. Isso é bom pois mostra o empenho de cada um dos senhores e senhoras, que estão fortalecendo o trabalho dessa casa”, disse o presidente.

As sessões na câmara municipal de Rio Branco, acontecem durante os dias de quarta e quinta-feira, isso de maneira virtual, por conta dos riscos da pandemia do COVID-19.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Representantes de todas as centrais sindicais do Brasil afirmaram estar preocupados com o crescimento da miséria no Brasil e com isso resolveram se unir para reivindicar o valor do auxílio emergencial para que volte ao valor de R$ 600,00 como era desde o início. Com este valor de 600 é fundamentar para que as necessidades cresçam, pois o valor atual não está surtindo efeito pois o valor no mercado tem se elevado consideravelmente.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.