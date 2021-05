Uma operação deflagrada pelo Batalhão de Policiamento Ambiental, em parceria com o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), no município de Acrelândia, interior do Acre, resultou na prisão de três pessoas e apreensão de mais de 300 metros cúbicos de madeira ilegal.

O alvo foi uma quadrilha originária de Rondônia especializada no furto de madeiras. A ação policial durou 18 dias e resultou ainda na apreensão de três motosserras, um trator, 127 toras de madeira, instauração de sete autos de infração e aplicação de multas no valor de quase R$ 30 mil.

A polícia ambiental estima que a quadrilha perdeu cerca de R$ 600 mil com a apreensão do material. Conforme o comandante do Batalhão Ambiental, Kleison Albuquerque, a ação partiu de investigações e também de denúncias de moradores da região que estavam sendo prejudicados com a ação dos criminosos.

“A ação lá foi necessária, porque as pessoas estavam sendo ameaçadas, os pequenos produtores. Essa operação foi para levar sensação de tranquilidade para aquela comunidade. Foram recolhidas mais de 120 toras e tem um detalhe, não sabemos se tiramos toda a madeira, vamos seguir com a operação lá para ver se tem em outros lugares, porque a madeira ficava dentro do mato. Localizamos muitas através do drone, mas vamos manter o patrulhamento, porque provavelmente deve ter mais”, afirmou.

Para furtar a madeira, o grupo invade áreas públicas ou privadas, cortam árvores e formam blocos que são vendidos de forma ilegal. Fora o dano ambiental, o setor madeireiro do estado é afetado diretamente.

A polícia informou ainda que a quadrilha aliciava os moradores da região para que permitissem que a madeira fosse retirada das propriedades.

“Essa parceria com o Batalhão Ambiental hoje é uma resposta do governo para a sociedade. Não podemos aceitar que as pessoas que são agricultores sejam prejudicadas, porque essas madeiras estão sendo furtadas por pessoas de outros estados. Vamos continuar trabalhando, estruturando para que possamos evitar ainda mais crimes ambientais, porque o prejuízo nós temos diminuído mas vem de muitos anos atrás”, disse o diretor presidente do Imac, André Hassem.

Aumento de 150% em ocorrências

O Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Acre registrou, em um ano, o aumento de 150% das ocorrências relacionados à invasão de áreas para furto de madeira. Segundo o major Kleison Oliveira de Albuquerque, os crimes têm se tornado recorrentes e interferem diretamente nos prejuízos de quem trabalha legalmente no mercado de venda de madeiras no estado.

Os dados são de 2019, quando 10 registros de furto de madeira foram registrados, e 2020, quando essas ocorrências subiram para 25.

No final de janeiro deste ano, um flagrante grande ocorreu em uma fazenda no município de Sena Madureira. O grupo invasor estava com trator dentro de uma área privada fazendo a retirada de madeira – 47.9 m³ de tauari branca e vermelha.

Outro flagrante foi em Cruzeiro do Sul no dia 8 de fevereiro, quando dois caminhoneiros foram pegos com 10 m³ de madeira ilegal . Eles faziam o transporte durante a noite na rodovia AC-405.

Só no ano passado, 12 pessoas foram presas cometendo crimes como esses. O major disse ainda que esse tipo de ação também ocorre na área pública, mas na privada o impacto é maior porque o prejuízo é individualizado. Além do crime ambiental, há também a questão econômica.

O batalhão ambiental atende todo o estado. Além da capital, Cruzeiro do Sul tem um pelotão específico para essa área também. Em cidades próximas, é possível atender no mesmo dia. Porém, em cidades mais distantes, o batalhão precisa planejar operações – o que leva mais tempo. Com informações do G1 Acre.

