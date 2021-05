Um homem ainda não identificado foi achado morto com sinais de tortura na noite dessa quarta-feira (5), em uma área de mata às margens de ramal no residencial Rosalinda, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais da Ronda Ostensiva Tático Móvel (Rotam) estavam em patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia anônima informando que moradores do residencial ouviram cerca de três tiros em uma área de mata na região.

A informação era de que um carro preto e uma motocicleta entraram no ramal que dá acesso a uma chácara e em seguida os moradores foram ouvidos os disparos de arma de fogo.

Foi então que a equipe foi até o local e encontrou o cadáver do rapaz em uma área de mata. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da pericia criminal.

A perícia constatou que a vítima tinha ao menos quatro perfurações de arma de fogo, sendo uma perfuração no ombro esquerdo, três perfurações na cabeça. Foi observado ainda que os dois olhos estavam perfurados, mas não foi possível saber se foi de arma de fogo ou por outro material perfurante.

O corpo foi removido e levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos. Conforme o instituto, nenhum familiar compareceu para fazer o reconhecimento até a manhã desta quinta (6) e o cadáver segue sem identificação. Com informações do G1 Acre.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Representantes de todas as centrais sindicais do Brasil afirmaram estar preocupados com o crescimento da miséria no Brasil e com isso resolveram se unir para reivindicar o valor do auxílio emergencial para que volte ao valor de R$ 600,00 como era desde o início. Com este valor de 600 é fundamentar para que as necessidades cresçam, pois o valor atual não está surtindo efeito pois o valor no mercado tem se elevado consideravelmente.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.