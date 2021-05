Um foguete chinês descontrolado deve reentrar na atmosfera da Terra neste fim de semana. Pesquisadores do Controle Espacial dos Estados Unidos acompanham o trajeto do dispositivo, mas ainda não sabem onde ele irá cair. Especialistas estão preocupados com o destino dos destroços. Segundo cálculos do Brazilian Meteor Observation Network (BRAMON), existe uma chance de 1,86% de que os destroços atinjam o Brasil.

Foguete chinês fora de controle

Trata-se de um foguete Long March 5B utilizado para lançar um módulo na baixa atmosfera terrestre em 29 de abril. O lançamento marcou o início do plano chinês para a construção de uma estação espacial, que deve ficar completa no fim de 2022.

O local exato de reentrada do equipamento só poderá ser determinado algumas horas antes da queda. Especialistas acreditam que a maior parte dos destroços deve se incendiar na entrada na atmosfera. Mas o tamanho do foguete, que pesa 22 toneladas, cria o receio de que algumas partes podem não se desintegrar e eventualmente atingir áreas da Terra.

Jonathan McDowell, astrofísico da Universidade de Harvard, disse que a situação é “potencialmente ruim”. Apesar disso, ele acredita que o incidente não deve criar grandes problemas. “Acho que as pessoas podem ficar descansadas. O risco de atingir alguma coisa ou alguém é muito pequeno. Pode acontecer, mas não perderia o meu sono por causa dessa possibilidade tão pequena”, afirmou. Com informações Agência Brasil, Estadão, The Guardian e Yahoo / Imagem: Ju Zhenhua/Xinhua/Reprodução.

