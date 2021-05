Quatro pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na fronteira do Acre foram presas nesta quinta-feira (6) durante a operação Limitrófes, da Polícia Civil.

As investigações começaram há dois meses e resultaram na prisão de suspeitos de 29, 22, 24 e 21 anos. As prisões foram em flagrante e, além das prisões, a polícia apreendeu aproximadamente dois quilos de cocaína, uma escopeta calibre 36, celulares, anotações de tráfico de drogas, e insumos para embalagem de entorpecentes.

A operação contou com mais de quarenta agentes de polícia e cinco delegados da capital e do interior e deu cumprimento a oito mandados de busca e apreensão, tendo como alvos lideranças de organização criminosa que atuavam em linha de fronteira do Acre.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e das Delegacias de Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri. Com informações do G1 Acre.

