A Neuralink, empresa de Elon Musk que desenvolve uma interface cérebro-computador, parece avançar cada vez mais rápido. Recentemente, a companhia publicou um vídeo mostrando que conseguiu fazer um macaco jogar videogame com a mente após ter um chip implantado no cérebro. Se continuar neste caminho, o projeto pode começar a testar os dispositivos em humanos ainda este ano.

Telepatia e cura da paralisia

Após realizar vários testes com Pager, o macaco que consegue jogar o clássico game Pong sem utilizar as mãos, Musk avançou com o cronograma de iniciar os testes do dispositivo em humanos. No futuro, dispositivos do gênero podem ajudar pessoas com limitações físicas a realizar atividades cotidianas.

O objetivo da Neuralink é ajudar pessoas com problemas neurológicos, permitindo que elas controlem equipamentos remotamente com o uso da mente. Segundo o empresário, a iniciativa tem potencial para curar doenças neurológicas como o Alzheimer e o Parkinson.

Atualmente, a companhia trabalha para garantir a segurança dos implantes. Musk afirmou que esses chips, além de ler e registrar a atividade cerebral, poderiam fazer qualquer coisa, desde curar a paralisia até fazer com que humanos tenham poderes telepáticos. Com informações de Business Insider / Imagens: Shutterstock.com e Neuralink/Divulgação

