Na manhã desta quinta-feira (06), uma dupla de criminosos teria realizado um assalto no bairro José Braúna, no município de Brasileia. De acordo com informações repassadas à redação do site 3 de Julho Notícias, o crime teria acontecido por volta das hs 8:00.

A vítima identificada como Thiago Batista teria relatado à polícia que dois indivíduos se aproximaram dele em uma motocicleta modelo kingo, de fabricação boliviana, e em posse de uma pistola anunciaram o assalto onde subtraíram o celular e a motocicleta da vítima, moto esta modelo Titan 160 cor preta e verde.

Após o aparelho celular ter sido levado pelos criminosos, Thiago acionou a polícia militar pelo celular de um amigo. A vítima acredita que após o crime a dupla teria ido para a Bolívia, como já é de costume esta prática na fronteira, tendo em vista que não a fiscalização na ponte que liga Brasileia ao país vizinho.

Thiago foi à Delegacia Geral de Polícia Civil para registrar o Boletim de Ocorrência com a esperança de recuperar o veículo. Já que é a segunda motocicleta que ele perde para o crime. A polícia Militar do 5° Batalhão iniciou as buscas, mas até o momento o veículo não foi localizado.

