O prefeito Camilo Silva ( PSD), de Plácido de Castro, com o apoio da madrinha do município, a deputada federal Vanda Milani ( Solidariedade), em agenda no superintendência do DNIT no Acre, recebeu a garantia do Superintendente do órgão no Acre, Carlos Henrique, da doação de mais revestimento asfáltico para a melhoria das ruas na Vila Campinas, localizada no km 60 da BR 364.

O DNIT já fez doação desse material fresado que vem sendo utilizado pela prefeitura na recuperação das ruas da Vila Campinas. No encontro, a deputada Vanda Milani e o prefeito Camilo agradeceram as doações , que tem contribuído bastante para o bem estar da população.

Além de cumprir agenda no DNIT, o prefeito e deputada federal se reuniram com o delegado e superintendente da Polícia Federal no Acre, Érico Barbosa, para tratar sobre a implantação de uma “tranca” no acesso a Vila Evo Morales, no local , pois houve um aumento do fluxo de veículos roubados e, consequentemente, outros crimes ligados ao tráfico internacional de drogas.

Como se trata de uma região de fronteira entre os países do Brasil e Bolívia, o ofício deve ser encaminhado ao governo do Acre para que o Estado acompanhe junto ao Ministério da Justiça. Reforçando o pedido de aumento de policiais da Força Nacional na região.

Essa ação, segundo o delegado Érico Barbosa, uma vez demandada pelo Ministério da Justiça terá validação pela Policia Federal do Acre para o aumento do efetivo que possibilitará maior fiscalização na região.

Segundo Vanda Milani “a comunidade de Plácido de Castro sempre contará com o nosso trabalho para a segurança de todos e a melhoria da qualidade de vida de cada cidadão”, declarou a deputada.

O prefeito Camilo Silva agradeceu a deputada pelo empenho em contribuir com Plácido de Castro e ao DNIT pelo auxílio, na qual vem beneficiando os moradores e melhorando as vias de Vila Campinas. ” Minhas palavras são de agradecimentos à deputada federal Vanda Milani. Ela tem sido uma madrinha atuante de nosso município. Buscado nos ajudar com emendas e parcerias com os órgãos. É muito bom ter alguém que ajude o nosso povo. Também tenho que agradecer ao superintendente do DNIT, Carlos Henrique, porque seu apoio e doações são fundamentais. Muito obrigado “, disse o gestor.

