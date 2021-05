Chuva de meteoros poderá ser vista na madrugada desta quinta-feira (6) no Acre — Foto: Arquivo pessoal/Nivardo Melo

Pico da chuva de meteoros Eta Aquáridas deve ocorrer entre às 2h30 e 3h da madrugada desta quinta-feira (6), em Rio Branco. Evento vai poder ser visto até os momentos em que antecedem o nascer do sol.

Uma chuva de meteoros poderá ser vista no céu do Acre entre às 2h30 e 3h da madrugada (horário local) desta quinta-feira (6). Chamada de Eta Aquáridas, a chuva é formada de resquícios do cometa Halley, deixados durante sua passagem pela Terra há 35 anos.

O professor de física e coordenador do Planetário do Instituto Federal do Acre (Ifac), Cleyton Assis Loureiro de Souza, disse que vai ser possível ver o evento a olho nu, mas, afirmou que isso só vai ser possível dependendo da previsão do tempo, pois, se estiver nublado, a visibilidade fica totalmente comprometida.

“Da nossa região vai dar para ver tranquilo. Vai ser possível ver a chuva de meteoros mais especificamente em Rio Branco. O evento deve ocorrer por volta das 2h30, 3h da madrugada. A Eta Aquáridas é um evento efêmeres de onde, nessa região, justamente na constelação de Aquarius, uma região por onde o Halley passou há 35 anos, deixou os resquícios da sua cauda para onde a Terra hoje está passando”, explicou.

O coordenador do planetário falou ainda que o evento vai poder ser visto até os momentos em que antecedem o nascer do sol.

“Olhando a leste, aproximadamente às 2h30 da madrugada, você terá a Lua, Júpter e Saturno, então, entre Júpter e a Lua, você tem Aquarius. A constelação de Aquarius, olhando a norte ou à esquerda de frente para a Lua você terá a região onde irá acontecer a chuva de meteoritos, que são os pedaços do cometa Halley. Hoje a Terra está passando exatamente por essa região”, acrescentou.

O professor acrescentou que com o amanhecer, a intensidade vai começar a aumentar a quantidade de meteoritos que irão aparecer na atmosfera. “Vai ter muitos bólitos para serem vistos. Mas, para isso, o céu tem que colaborar, a gente precisa ter um céu estrelado e sem nuvens, caso contrário, vai ser uma frustração.”

Previsão do tempo para quinta

De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), o tempo muda um pouco no Acre nesta quinta (6) por conta da chegada de uma frente fria ao estado. A previsão é de um dia de céu nublado a encoberto, com pouco sol e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões acreanas, inclusive na capital, Rio Branco. Com informações do G1 Acre.

