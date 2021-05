A nomeação da ex-prefeita Socorro Neri para a Secretaria de Educação foi muito bem recebida pela comunidade. O que mais se comentava era de que, “se ela fizer na Educação o que fez na prefeitura, o governador Gladson Cameli terá ganho político”.

Ela ficará no cargo até o final do mandato de Gladson ou pretende se afastar para concorrer a algum cargo eletivo no ano que vem? A reportagem apurou que Socorro deverá permanecer, sim. Terá carta branca? Sim, com cautela.

Isto porque o governador pediu que ela procurasse aproveitar bem a equipe já existente, mas que poderá fazer remanejamentos se for de interesse superior.

Socorro Neri terá a árdua missão de recuperar a imagem da Secretaria de Educação bastante desgastada com os últimos acontecimentos que culminou com operações policiais e a criação de uma CPI no setor.

