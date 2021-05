Em seu segundo mandato de prefeita, Fernanda Hassem está deixando a desejar. Não está cumprindo os acordos firmado inclusive este na comunidade Quixadá no km 26, e também vários espaços públicos do município estão abandonado como é o caso da quadra do bairro José Moreira, conforme foi denunciado pelo Vereador Leomar Barbosa.

O parlamentar afirmou ter recebido inúmeras reclamações de moradores do bairro José Moreira a respeito do abandono do de espaços públicos no município.

De acordo com o Parlamentar, o mesmo esteve visitando a quadra do referido bairro e constatou a veracidade das reclamações.

Barbosa afirma ainda que esteve também na agrovila do km 26 onde os moradores reclamam da falta de condições dignas de tráfego, a prefeita Fernanda Hassem havia se comprometido de mandar as máquinas no dia 15 de janeiro para fazer terraplanagem mas até o momento as máquinas não apareceram.

Veja o Vídeo:

