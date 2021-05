A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da secretaria municipal de saúde está realizando a vacinação contra a gripe H1N1 . O lançamento oficial da campanha ocorreu no início da semana na sede da Fundação Betel, no bairro Aeroporto Velho.

Para ajudar as crianças a perder o medo da vacina e incentivá-las na imunização, a secretaria levou o personagem ‘Zé Gotinha’, do Programa Nacional de Imunização.

A Fundação Betel no momento assiste dezesseis crianças, de idades entre 1 ano e meio e 11 anos, e oito adolescentes entre 12 e 16 anos.

Nesta fase serão vacinadas crianças a partir de seis meses até as que tenham menos de seis anos.

“Agradecemos esse olhar sensível que a prefeitura de Cruzeiro do Sul está tendo com as crianças da fundação. A saúde delas é sempre a nossa primeira preocupação”, disse a diretora da fundação, Salete Araújo.

A coordenadora do local parabenizou a ação da saúde.

“Nosso primeiro olhar é para as questões de saúde e assim que chegam as crianças buscamos localizar ou providenciar a carteira de vacinação”, disse a coordenadora Dâmaris Vasconcelos.

A vacinação do público infantil irá ocorrer durante toda a semana nas unidades de saúde básica do município.

O secretário municipal de saúde, Dr. Agnaldo Lima explicou a estratégia de vacinação do H1N1 neste ano de pandemia: “Este ano, devido à pandemia, a secretaria buscou dividir os públicos da vacinação de modo a evitar aglomerações nos postos de saúde”, disse.

Quem tomou a vacina contra Covid deve esperar um prazo de 15 dias, para se imunizar contra H1N1.

“Quem já tomou a vacina contra a COVID, deve esperar 15 dias para se vacinar contra a H1N1”, explicou a secretária adjunta de saúde Valéria Lima.

As etapas seguintes irão contemplar idosos acima de 60, gestantes e puérperas (mães que tiveram parto recente em até 42 dias).

Para o prefeito Zequinha Lima, é essencial que a saúde continue com todas as ações de rotina , mesmo com o empenho diante da pandemia.

“Mesmo com o empenho das nossas equipes neste momento de pandemia, não podemos esquecer das demais ações da área da saúde que continuam acontecendo. A imunização contra a influenza H1N1, que popularmente chamamos de gripe, é essencial para evitar e prevenir neste momento outras doenças”, enfatizou o prefeito.

