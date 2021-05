Policias militares do 1° Batalhão, do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro), e da Companhia de Policiamento com cães (Cpcães), apreenderam entorpecentes e duas armas de fogo, na quarta-feira, 05, no bairro Bahia Nova.

Os militares receberam informações que em um local existiam armas de fogo e comercialização de entorpecentes. Ao averiguar no endereço, os policiais encontraram o suspeito, as armas (duas escopetas cal.28), e substâncias aparentando ser cocaína (64 trouxinhas) e maconha (132 tabletes e 269 g em barra).

Os policiais encaminharam o envolvido à delegacia, juntamente com os entorpecentes apreendidos, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

