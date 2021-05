Vereadora Neiva Badotte e a prefeita de Brasileia Fernanda Hassem – Foto: Reprodução Googlo

A vereadora Neiva Badotte (PSB) esteve visitando a comunidade do Km 26, onde constatou o abandono por parte do Poder Público Municipal com relação a construção alguns banheiros.

A obra que foi somente iniciada, hoje está servindo de criadouro para o mosquito da dengue pois contém água acumulada. O que chama a atenção também foi o fato da redução do número de banheiros, onde inicialmente seria 50 unidades, porém reduziu drasticamente para 13.

Bom seria que o Ministério Público investigue para saber o motivo pelo qual só foram iniciados 13 banheiros já que o projeto se tratava de 50. Cabe averiguar também se a emenda destinada veio no valor do projeto ou se houve uma redução no valor. Pois tudo que Brasileia não precisa mais é de obras abandonadas como na gestão passada do MDB.

“Os banheiros não foram concluídos, deixando vários fossos abertos enchendo de água nesse período chuvoso, servindo de moradias para o mosquito da dengue”, disse a parlamentar (veja o vídeo abaixo).

Dando continuidade à fiscalização, Neiva, juntamente com os vereadores Marcos Tibúrcio e a presidente da Câmara Arlete Amaral, também aproveitaram a viagem e visitaram a Unidade Básica de Saúde daquela localidade e a Escola Valéria Bispo Sabala a pedido do gestor José Henrique, onde falou da dificuldade dos professores e funcionários para o deslocamento até a escola, já que por Lei não podem se utilizar do ônibus escolar para fazer o trajeto da cidade até a referida unidade escolar.

Ao tomar conhecimento da real situação que está acontecendo no km 26, a vereadora Neiva levou as reivindicações dos moradores até a Câmara onde cobrou da prefeitura explicações a respeito da condução dos trabalhos.

