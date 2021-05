Uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) da polícia militar de Rio Branco interceptou uma dupla que haviam roubado um veículo modelo Hilux de cor Branca.

De acordo com informações, após o roubo da caminhonete, iniciou-se uma perseguição policial onde teria se estendido até as proximidades do 7º BEC e só teria acabado pelo fato do criminoso ter perdido o controle do veículo vindo a colidir contra uma árvore.

Durante a ação, a dupla de criminosos teria iniciado disparos contra a guarnição com o intuito de retardar os militares ou até mesmo alveja-los, porém a policia revidou e conseguiu atingir um dos envolvidos identificado até o momento como Francisco Leonardo Brasil do Nascimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao indivíduo que foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) para posteriormente ser detido.

