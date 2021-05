Na sessão desta terça-feira, 04, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de origem do executivo que adia para o segundo domingo de Setembro as eleições para subprefeitos do município de Cruzeiro do Sul.

O adiamento foi solicitado a esta Casa pelo executivo e prontamente atendido. Pois, a Câmara de Vereadores entende que este momento difícil que passa nossa sociedade em decorrência da Covid. Sendo sensato dessa forma aprovado o adiamento por 9 votos e 2 abstenções.

Diante dessa aprovação os atuais mandatários dos cargos de subprefeito até a próxima eleição que acontecerá no mês de setembro.

