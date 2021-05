Segundo a revista Forbes, o número de bilionários no Brasil cresceu durante o ano de 2020, e, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil começou 2021 com mais miseráveis do que na última década.

Sem sombras de dúvidas, o maior desafio do Brasil é a vacinação contra Covid-19 para a superação da pandemia que, além de ceifar centenas de milhares de vidas, estagnou uma economia que já estava em crise.

Mas vale destacar que somente a vacinação não será suficiente para tirar o Brasil da crise financeira que vivemos, ainda mais por que ela não é consequência apenas da pandemia ou mesmo de uma “herança maldita”, como alguns tentam fazer crer. A crise é fruto de decisões, ou ausência delas, do presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes.

Vivemos em um país com o câmbio desequilibrado e, consequentemente, com a nossa moeda desvalorizada em relação ao dólar, somos auto suficiente de petróleo e seus derivados. Porém, pagamos caríssimo pela gasolina, diesel e gás de cozinha, simplesmente porque o presidente Bolsonaro mantém os preços dos derivados de petróleo vinculados ao dólar e aos mercados internacionais.

Com dólar alto acontece um desequilíbrio na balança comercial de exportação e importações, os grandes produtores preferem vender para o mercado externo em dólar, o que consequentemente gera escassez no mercado interno de produtos como os da cesta básica; arroz, feijão, óleo e carne, elevando seu custo para o povo brasileiro a patamares absurdo.

Não existe crescimento real no salário mínimo, além de haver instabilidade permanente para os trabalhadores com reformas que retiram direitos. Não se fala de emprego, renda ou mesmo em obras estruturais nas regiões mais pobres do Brasil, que poderiam além de melhorar as condições de vida das cidades gerar empregos rápidos e fazer girar dinheiro na economia.

O Brasil convive com a pandemia e com um presidente e governo genocidas, responsável pelos atrasos na vacinação e, consequentemente, pelas milhares de vidas ceifadas. Incompetente e omisso, Bolsonaro não constrói alternativas para salvar o povo da pobreza, destinando energias apenas na ocutação e dissimulação dos escadânlos envolvendo o filhos e o seu nome.

O que o Brasil precisa para superar a crise imposta é de vacina e de um robusto program de geração de emprego e renda! E, claro, de um presidente disposto a trabalhar de verdade pelo povo.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Representantes de todas as centrais sindicais do Brasil afirmaram estar preocupados com o crescimento da miséria no Brasil e com isso resolveram se unir para reivindicar o valor do auxílio emergencial para que volte ao valor de R$ 600,00 como era desde o início. Com este valor de 600 é fundamentar para que as necessidades cresçam, pois o valor atual não está surtindo efeito pois o valor no mercado tem se elevado consideravelmente.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.