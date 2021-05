O senador Márcio Bittar (MDB) disse ontem ao BLOG DO CRICA que, a sua ex-esposa Márcia Bittar, não é um projeto político pessoal, mas uma decisão coletiva que nasceu no Planalto, numa conversa com o presidente Jair Bolsonaro, que encampou sua candidatura ao Senado, porque pretende ter num eventual segundo mandato, uma base aliada mais encorpada no Senado Federal.

Destacou ainda não ter a menor dúvida de que a Márcia Bittar será a candidata da chapa do governador Gladson Cameli, no próximo ano. A manifestação de apoio é um compromisso do governador Gladson com o presidente Bolsonaro, revelou ontem ao BLOG o senador Márcio Bittar (MDB).

Bittar não vê a ex-esposa Márcia como uma novata na política, por ter participado de todas as suas campanhas atuando dentro, seja nas vitórias ou nas derrotas, além de ser qualificada para ocupar o cargo. A revelação mostra que poderemos ter em 2022 um número expressivo de políticos disputando o Senado.

