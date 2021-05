A prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou nesta segunda-feira, 03, os trabalhos de restauração da avenida Ulisses Guimarães e da rua Manoel Gomes de Oliveira, que leva à estrada que dá acesso às comunidades Profeta e Treze de Maio e cujos trajetos se degradaram ao longo do último semestre devido às fortes chuvas do período de inverno, dificultando o tráfego de veículos e pedestres na região.

Com a chegada do verão, o prefeito Jailson Amorim determinou à secretaria de Obras que iniciasse os trabalhos de manutenção das vias. Segundo o prefeito, a chegada do verão permite realizar a manutenção e recuperação dessas vias, o que proporcionará um acesso de qualidade, especialmente, a quem delas mais precisa, que são os moradores das comunidades beneficiadas.

O secretário de Obras, Roni Azevedo, falou do empenho das equipes de trabalho em realizar melhorias das vias urbanas e rurais, trazendo bem-estar à população. “O período de chuvas é, sempre, de grandes dificuldades tanto para a gestão quanto para os moradores das nossas comunidades. Com o verão, e a determinação do prefeito em trazermos essas melhorias, temos a felicidade de vermos nossas ruas e ramais sendo recuperadas, facilitando a vida das pessoas”, concluiu o Secretário.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Representantes de todas as centrais sindicais do Brasil afirmaram estar preocupados com o crescimento da miséria no Brasil e com isso resolveram se unir para reivindicar o valor do auxílio emergencial para que volte ao valor de R$ 600,00 como era desde o início. Com este valor de 600 é fundamentar para que as necessidades cresçam, pois o valor atual não está surtindo efeito pois o valor no mercado tem se elevado consideravelmente.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.