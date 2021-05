A Prefeitura de Cruzeiro do Sul lançou na última segunda-feira (03), o Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de Reserva, de Contratação Temporária (PSSCR) de cargos do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, com cargos para zona urbana e rural.

O processo acontecerá em uma única etapa, com inscrição on-line, baseada na pontuação do Currículo Vitae, preenchido on-line com comprovação de cada atividade informada. Os salários variam de R$1200 a R$3230, de acordo com a função. No edital os candidatos podem acessar as exigências para investidura em cada cargo.

Os cadastros de reservas são voltados para zona urbana e rural, para as seguintes funções, dependo da localidade, que podem ser conferidas com maior detalhamento no edital: 1) Assistente Educacional para Educação Infantil, Ensino Fundamental I, II e EJA, 2)Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE – para a Educação Infantil, Ensino Fundamental, II e EJA I, 3)Intérprete de Libras para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, EJA I, 4) Professor de Libras, 5) Revisor de braile, 6) Professor da Educação Infantil, 7) Professor do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), 8) Professor do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), 09) Educação de Jovens e Adultos-EJA I, 10) Educação de Jovens e Adultos EJA II, 11) nutricionista.

Na avaliação curricular, serão computados somente as atividades comprovadas e realizadas nos últimos 05 anos (de abril de 2016 a abril de 2021. O Resultado Preliminar do PSSCR será divulgado no dia 24 de maio de 2021, e o resultado final no dia 28 de maio. O processo seletivo terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do mesmo, no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da Administração Municipal.

De acordo com o secretário municipal de educação, Amarísio Saraiva, a convocação será realizada de acordo com a ordem de classificação e necessidade da Administração Municipal, e será publicada no site da Prefeitura, como prevê o edital.

“Esse processo seletivo muito importante, para que no período de dois anos, de acordo com nossas necessidades. No ano passado contratamos 150 professores efetivos, mas ainda existe a necessidade de suprir algumas vagas, que podem por ventura surgirem, e então usamos esse espaço do seletivo, que é de cadastro de reserva, que serão contratados de acordo com as demandas que surgem. Outro aspecto são os professores que compõe a gestão, são substituídos por professores do cadastro de reserva”, explicou o secretário.

O Prefeito Zequinha Lima enfatizou a importância do certame para a educação municipal.

“Estamos abrindo o processo seletivo simplificado para cadastro de reserva, para assegurar o preenchimento de necessidade que a educação possa ter. No ano passado foram contratados 150 professores permanentes, mas muitas vezes existem demandas que necessitam ser supridas pelos profissionais do processo seletivo. Com essa preocupação, para deixar tudo preparado, e não deixar nossos alunos desassistidos diante das necessidades, já estamos realizando o processo de seleção desses profissionais”, finalizou o prefeito.

As demais informações podem ser obtidas no edital, disponível no site da prefeitura, e clicando no documento abaixo:

Clique aqui e veja o edital de processo seletivo simplificado

