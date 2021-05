O prefeito Sérgio Lopes acompanhado da primeira dama Alliny Saldanha e o secretário de administração Sérgio Mesquita, participaram de um almoço de boas-vindas as autoridades (entrantes).

No evento estavam os recém eleitos para os Cargo de Governador, Prefeito e Vereadores, que iniciam um novo mandato para o próximo quadriênio, estiveram no evento as seguintes autoridades.

A Prefeita Ana Lúcia, Vereadores, Vice governadora Ana Paula Valenzuela e o Governador Regis German Richter Alencar (Papito).

Sérgio Lopes tem buscado estreitar os laços de amizade e parceria entre as autoridades brasileiras e bolivianas, com intuito de aprimorar as áreas comerciais e turísticas. “Para nós é muito importante essa união, somos cidades gêmeas e dependemos umas das outras, por tanto, essas parcerias vão além dos interesses comerciais e do combate a criminalidade, o que estamos fazendo aqui é fortalecendo os laços de amizades com nossos irmãos bolivianos. Destacou Sérgio Lopes.

O prefeito aproveitou a ocasião para parabenizar aos recém eleitos e desejar sorte nessa nova jornada dos novos gestores do Departamento de Pando e da cidade de Cobija Bolívia.

