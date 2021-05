Após audiência com o Governador Gladson Cameli na tarde dessa segunda-feira (03), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, cumpriu agenda na Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), onde foi recebido pelo secretário da pasta, Italo Medeiros.

A parceria firmada entre a Prefeitura e Seinfra vai garantir a construção de uma praça e a reforma da escola Edilsa Maria Batista. Esta última serviu de abrigo para migrantes por mais de um ano, o que deixou sua estrutura completamente comprometida. O prefeito argumentou junto ao governo que não reúne condições financeiras para reformar a escola e solicitou a intervenção do estado. O pedido foi autorizado pelo governador e já encaminhado pelo secretário Itálo Medeiros.

A Seinfra também vai construir em Assis Brasil a Praça dos Marcos, que é um projeto de desenvolvimento do turismo em todo o estado do Acre.

“Recebemos as solicitações do prefeito e já estamos destacando nossa equipe técnica para o município. Vamos ajudar na reforma da escola Edilsa e logo estaremos iniciando nas obras da Praça dos Marcos em Assis Brasil”, comentou o secretário.

