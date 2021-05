Uma equipe do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam na tarde desta terça-feira, 04, um homem, após sob a acusação de roubo. A prisão ocorreu no bairro Palheiral, em Rio Branco.

Acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de roubo no Conjunto Castelo Branco, a guarnição de Rádio Patrulha (RP) colheu informações dos autores. Após buscas no bairro Palheiral, conseguiu localizar o veículo roubado.

O condutor, ao notar a presença policial, tentou se evadir, mas os militares da RP, com auxílio da guarnição de Força Tática, conseguiram detê-lo e realizar a prisão. O homem foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla).

