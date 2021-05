Policiais Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva ( GIRO/PMAC) apreenderam uma arma de fogo no Bairro Ana Vieira, no Município de Sena Madureira.

Segundo os militares, durante patrulhamento de rotina na Rua Jorge Escória de Farias, a equipe de militares localizou uma arma de fogo tipo escopeta cal. 16 e três munições intactas.

Após tomarem conhecimento do paradeiro desta arma os agentes apreenderam o material que foi entregue na delegacia de Sena Madureira para demais procedimentos.

