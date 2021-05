Policiais do Segundo Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) prenderam na noite desta segunda-feira, 3, dois homens com uma arma de fogo. A ação ocorreu no bairro Belo Jardim, região do 2° Distrito da capital, após denúncia via 190.

Os militares foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para averiguar uma denúncia em que dois homens, provavelmente armados, estariam em um ponto de ônibus.

De posse das características dos suspeitos, os militares foram ao local e abordaram os dois. Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas bem próximo ao local da abordagem, os PMs localizaram uma escopeta calibre .28 com dois cartuchos intactos.

Os acusados receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Representantes de todas as centrais sindicais do Brasil afirmaram estar preocupados com o crescimento da miséria no Brasil e com isso resolveram se unir para reivindicar o valor do auxílio emergencial para que volte ao valor de R$ 600,00 como era desde o início. Com este valor de 600 é fundamentar para que as necessidades cresçam, pois o valor atual não está surtindo efeito pois o valor no mercado tem se elevado consideravelmente.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.