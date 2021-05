Em cumprimento a operação “Source”, policiais militares e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Acre, realizaram nesta terça-feira, 04 de maio, cumprimentos de mandados e busca e apreensão que resultaram em prisões. A ação ocorreu em Rio Branco, Porto Acre e Rondônia.

Foram realizadas 17 prisões e apreensões de objetos (celulares, pen drives, cartões de memória, blocos de anotações) que passarão por investigação. A Polícia Militar atuou com 100 militares. Participaram também da operação dois promotores de justiça e os integrantes do Gaeco.

O Comandante-Geral, Coronel Paulo Cesar Gomes da Silva, considerou o resultado da operação positiva. “Há um bom tempo temos feito esse levantamento e esta não é a primeira e nem será a última operação junto ao Gaeco. Foi uma operação bastante proveitosa e exitosa, com a prisão de todos esses envolvidos, o que certamente causará um grande prejuízo à organização criminosa” finalizou o militar.

