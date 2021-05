Assessoria – O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) usou a tribuna da Câmara nesta terça-feira, 4, para denunciar o descaso e o abandono em que se encontra a escola estadual Esperança do Povo no Seringal Cachoeira em Xapuri.

O parlamentar esteve no último final de semana no município onde cumpriu agendas na área urbana e rural.

A escola estadual Esperança do Povo atende mais de 200 alunos no ensino fundamental e médio e passou por reformas e ampliações nos governos de Binho Marques e Tião Viana.

Estrutura física comprometida

Durante a visita o deputado constatou que a estrutura física da escola está comprometida e oferece riscos para alunos e servidores.

“Estive na escola atendendo pedido dos moradores que relataram as péssimas condições estruturais da unidade escolar. A escola está abandonada, sem manutenção, os barrotes e as paredes estão caindo, o cupim está tomando de conta, situação precária que coloca em risco a segurança de alunos e servidores. Estou cobrando oficialmente providências do governo do Estado antes que aconteça o pior”, disse o deputado.

Marca de corrupção na educação

Em seu discurso, o parlamentar acreano pontuou as denuncias e operações feitas na Secretaria de Educação na atual gestão para apurar suposto esquema de corrupção.

“Em três anos de gestão a maior marca da educação no governo Gladson Cameli é a corrupção, já foram feitas quatro operações pela Polícia Civil e Federal para apurar desvios na merenda escolar, superfaturamento na compra de computadores e cestas básicas, e agora mais recentemente o superfaturamento na aquisição de livros didáticos, o que levou a Assembleia Legislativa a instalar uma CPI para investigar essas e outras denuncias. Um absurdo! Vamos continuar fiscalizando e denunciando esse tipo de descaso”, reiterou o deputado.

Defesa de internet banda larga gratuita para alunos e professores

Leo de Brito questionou a aprovação do Projeto de Lei que garante o retorno às aulas presenciais durante a pandemia sem a vacinação para professores, ele também defendeu durante a sessão desta terça-feira, a derrubada do veto presidencial nº10, cujo PL 3477, aprovado pelos deputados em dezembro de 2010, que estabelecia um programa que garante internet banda larga gratuita para alunos e professores durante a pandemia, foi vetado integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Estamos na luta para derrubar esse veto do presidente da República, alunos, professores e pais estão passando por muitas dificuldades nesse momento, espero a sensibilidade dos demais deputados com essa matéria tão importante para a garantia da educação”, finalizou Leo de Brito.

