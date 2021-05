A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (04) o requerimento do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), que requer a realização de audiência pública para tratar sobre o andamento das obras do Programa Luz para Todos no Estado do Acre.

No requerimento, Jesus Sérgio afirma que as obras do Luz para Todos estão em ritmo lento e isso está prejudicando comunidades que aguardam a conclusão das obras do programa para ter acesso a uma energia de qualidade.

O parlamentar afirma ainda que o objetivo da audiência pública é questionar o governo federal e receber informações sobre as obras executadas nos estados da Região Norte em 2019 e 2020 e quais são as metas a serem atingidas em 2021 e 2022 no Estado do Acre.

“Precisamos saber o motivo desse atraso nas obras do Programa Luz para Todos e quais os principais problemas enfrentados que justifiquem essa lentidão, pois no Acre há comunidades isoladas aguardando a finalização destas obras”, disse Jesus Sérgio.

