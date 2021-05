Durante a sessão remota desta segunda-feira (4), Roberto Duarte afirmou que alguns trabalhadores tem lhe procurado e externam suas dificuldades diante do impasse entre governo e empresas prestadoras de serviços, que implica no não pagamento de salários que já se arrastam por quase quatro meses.

“Eu não sei quem é o culpado, mas esse é um problema que causa transtorno para centenas de pais de famílias. Constantemente sou procurado por pessoas desesperadas, que afirmam passar dificuldades básicas, por estarem com meses de salários atrasados. Uma caravana de trabalhadores estão se organizando para participar da inauguração da Ponte, onde querem mostrar na presença das autoridades, o tratamento recebido pelo estado”, finalizou Duarte.

O líder do Governo Pedro Longo (PV), disse que uma importante reunião realizada na tarde de segunda-feira, pode ter dado um rumo a solução do impasse e que acredita na solução do problema.