Na tarde de quinta-feira, (29) os vereadores de Cruzeiro do Sul receberam no plenário da nossa Câmara a diretoria estadual da Energisa.

Estiveram presentes os vereadores Clerton Souza, Cristiano Rodrigues, Elter Nóbrega, o presidente Franciney Freitas e autor do pedido Leandro Cândido, onde os mesmos pediram várias explicações ao senhor Roberto, Gerente Comercial da Energisa no Estado e o Stingley, Gerente da empresa em Cruzeiro do Sul.

Foram inúmeros assuntos discutidos, estas que no dia a dia são trazidas por moradores, que pedem providências para que tenham um melhor tratamento e cobrança justa por parte da empresa. Os diretores da Energisa foram bastante receptivos aos questionamentos e prometeram buscar soluções necessárias, para melhorar os serviços de fornecimento de energia no município.