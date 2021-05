Na manhã desta segunda-feira, 03, o secretário de Estado de Produção e Agronegócio do Acre, Nenê Junqueira, recebeu na sede da SEPA o prefeito do município de Assis Brasil, professor Jerry Correia Marinho. O objetivo da visita foi além de dar as boas-vindas ao atual gestor, reafirmar a parceira e o apoio multo entre o estado e o município em questão.

“Eu saio daqui hoje muito feliz, pela parceira que nós firmamos com o governo do estado através desta importante secretaria que é a SEPA, sobretudo porque quem ganha com isso é o produtor rural de Assis Brasil”, disse o prefeito, Jerry Marinho.

Durante a reunião, o secretário, Nenê Junqueira, aproveitou para anunciar a entrega de um trator agrícola para atender aos produtores da região. Na ocasião, o prefeito da cidade, Jerry Marinho, aproveitou para agradecer a máquina beneficiadora de café, que o governo do Acre por meio da Sepa disponibilizou para o município.

“Nós conseguimos colocar em funcionamento uma beneficiadora de café no nosso município e estamos instalando agora um viveiro, para conceder mudas aos produtores, e tudo isso tem sido em parceria com a secretaria. Estávamos com dificuldades no que diz respeito a maquinários, mas acabo de receber a boa notícia do secretário que vamos receber alguns implementos para nos auxiliar”, disse.

