O prefeito de Epitaciolândia, Dr. Sérgio Lopes, participou do encontro com representantes das polícias Civil e Militar, agentes penitenciários e Corpo de Bombeiros, além de representantes da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Entre as principais discussões entre os países, estão o intercâmbio de informações de inteligência, os sistemas penitenciários, estratégias de combate ao tráfico de pessoas e, principalmente, a luta contra o narcotráfico.

Paulo Cézar, Secretário de Segurança Pública do Estado do Acre, destacou que o Acre vive uma condição praticamente única em sua fronteira, conectado a dois países, com a necessidade de uma ação do Estado para minimizar os impactos da violência.

Com o governador Gladson Cameli estabelecendo como uma de suas prioridades o combate aos crimes transfronteiriços desde o início da gestão, o governo se prepara para ter seu primeiro Centro Integrado de Comando e Controle ainda neste primeiro semestre, junto a um pacote de ações pontuais por meio do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“A pedido do governador Gladson Cameli, temos nos reunido com as autoridades bolivianas desde o primeiro semestre de 2019 e firmamos uma cooperação técnica que nos permitiu ganhos importantes, principalmente no combate às facções, em recuperar ativos, como veículos, e agora estamos retomando e fortalecendo ainda mais esse trabalho. Trata-se de uma das principais ações do sistema de segurança e é responsável direta pela redução dos índices de violência em 42% ao longo destes primeiros dois anos de gestão”, conta o secretário.

A governadora de Pando, Paola Terrazas, ressaltou sua felicidade por ter conseguido reunir tantas autoridades em torno de um assunto tão importante que é a segurança da população. Para ela, a união de esforços com o governo do Acre é essencial para manter toda a região de fronteira segura por meio de ações conjuntas.

“Um dos pilares mais importantes de uma sociedade é segurança pública. Ainda mais num momento em que estamos tendo uma crise mundial de saúde e economia. Por isso, estamos hoje fortalecendo a integração entre Bolívia e Brasil e agradeço ao governador Gladson Cameli, que mandou seus representantes. Este é um momento histórico em ir contra a criminalidade e combater nossos inimigos em comum”, destaca a governadora.

O Prefeito de Epitaciolândia que também é delegado de polícia, ressaltou a importância desse encontro para diminuir a criminalidade nessa região de Fronteira. “Estamos buscando essa parceria com nossos irmãos bolivianos, para combate a criminalidade na fronteira, pois só assim, unidos iremos poder ofertar segurança a nossa população.” Destacou Lopes.

O Fórum Binacional contou ainda com as presenças do deputado estadual Luiz Gonzaga, o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, e a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassen.

