O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) esteve no município de Xapuri no último final de semana, 30 de abril e 1 de maio, onde anunciou a destinação de R$ 5,3 milhão em emendas parlamentares para investimentos na saúde, infraestrutura e área social.

Os recursos serão investidos na pavimentação de ruas e construção de calçadas, ampliação do Centro de Fisioterapia, realização de atendimentos de saúde itinerante em áreas rurais e ribeirinhas, construção e urbanização do canal do ginásio coberto e aquisição de equipamentos para o Conselho Tutelar.

O parlamentar se reuniu com o prefeito Bira Vasconcelos e vereadores, visitou as secretarias de Educação, Agricultura, Cultura, Saúde, Assistência Social e Esporte para ouvir os servidores e conhecer as principais demandas das pastas e aproveitou para apresentar resultados dos seis meses de sua atuação na Câmara dos Deputados.

“Passamos dois dias em Xapuri conversando com as pessoas na cidade e na zona rural, apresentamos investimentos para áreas importantes como a saúde, a infraestrutura e a área social, é uma satisfação poder ajudar a gestão do prefeito Bira, que junto com a equipe vem fazendo um excelente trabalho no município, os recursos são bem aplicados e executados em favor da população”, disse Leo de Brito.

Campeão de emendas

Bira Vasconcelos ressaltou a importância da parceria com Leo de Brito desde o seu primeiro mandato, quando destinou mais de R$ 3 milhões para investimentos em Xapuri e foi o parlamentar que mais alocou recursos para o município.

“O deputado Leo de Brito é um amigo de Xapuri, desde o seu primeiro mandato tem ajudado muito a nossa gestão e a nossa cidade com recursos que possibilitaram investimentos importantes como a reforma da Praça Getúlio Vargas, que está em fase final de obras, a abertura e recuperação de diversas ruas, a aquisição de maquinário para a recuperação de ramais e a sede da Defensoria Pública, que terá as obras iniciadas nos próximos meses. Somos muito gratos pela parceria”, disse o prefeito de Xapuri.

Ausência e descaso

No Seringal Cachoeira, Leo de Brito recebeu denuncias dos moradores sobre as péssimas condições da Escola Estadual Rural Esperança do Povo, que atende mais de 200 alunos do ensino fundamental e médio e também a reclamação da falta de assistência aos produtores rurais.

“Lamentável que chegamos a esse ponto, total descaso e ausência do governo federal e do governo do estado, os produtores rurais estão sem assistência técnica e a escola Esperança do Povo está caindo, colocando a vida de alunos e professores em risco, vou denunciar essas situações na Tribuna da Câmara e oficiar os órgãos competentes pedindo a adoção de medidas”, finalizou Leo de Brito.

