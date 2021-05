Policiais militares da equipe da Força Tática, do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM), durante patrulhamento na Avenida Sobral, foram informados por um popular que há pouco minutos havia ocorrido o roubo de um veículo.

Segundo a vítima, que é motorista por aplicativo, dois indivíduos portando um revólver o renderam quando ele estava parado na entrada do bairro Aeroporto Velho e, mediante a grave ameaça, subtraíram-lhe um veículo Chevrolet/Onix e em seguida evadiram-se em direção ao bairro Boa União.

Os militares ouviram os relatos da vítima e mostraram fotografias de pessoas suspeitas da região. A vítima reconheceu imediatamente os dois homens envolvidos no crime.

Os militares, tendo o conhecimento da localidade de atuação dos criminosos, em apenas 5 minutos após o início das diligências, conseguiram encontrar o veículo já abandonado pelos assaltantes na região da Sobral.

Após a realização do trabalho pericial, o veículo foi removido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e o boletim da ocorrência entregue na Delegacia de Flagrantes (Defla). Vale ressaltar que no dia 08/04/2021, a equipe policial encontrou, na mesma região, outro veículo da mesma marca/modelo que fora roubado naquele dia.

