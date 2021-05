CPI da Covid pode imobilizar Bolsonaro e mudar projeções de cenários para 2022, em que Lula é considerado favorito

Os graves erros do governo Bolsonaro devem ficar evidenciados com a CPI da Covid e mexer no cenário eleitoral de 2022, no qual partidos já se movimentam considerando como mais provável o enfrentamento a Lula no 2º turno de 2022.