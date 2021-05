A Prefeitura de Cruzeiro do Sul recebeu na manhã deste sábado, 01, a doação de madeira, compondo 86 kits de reconstrução, 300 cestas básicas, 300 kits de higiene pessoal e 300 de limpeza. Todo material foi doado pela Federação da Indústria do Acre (Fieac), para ser distribuído para as famílias vítimas da alagação. A Solenidade ocorreu na sede da Defesa Civil Municipal.

O coordenador da Defesa Civil, José Lima, destacou que Cruzeiro do Sul registrou neste ano quatro enchentes, tendo em uma delas a maior cheia histórica, atingindo a marca de 14,36 metros do Rio Juruá. Segundo ele, mais de 100 casas necessitam passar por algum tipo de reconstrução, após a vazante do rio.

“A gestão se preocupou desde o início com a reconstrução, pois sabíamos que no pós-cheia teriam grandes problemas para as famílias voltarem para suas casas. Trabalhamos com responsabilidade, mas acima de tudo com humanidade. Essa quantidade de casas que precisam ser reconstruídas, algumas são de áreas que ocorreram desmoronamento, em razão de problemas com os bueiros, quando o rio elevou, e não proporcionava a vazante”, explicou o coordenador.

No total foram doados mais de 1600 barrotes e 500 dúzias de tábuas. O presidente em exercício da Fieac, João Paulo Pereira, destacou que a Federação tem se mobilizado para ajudar os municípios de todo estado, em razão das cheias.

“Estamos sempre atentos a todos os problemas do nosso estado. Aqui no Juruá recebemos as demandas e nos sensibilizamos com todos os problemas que Cruzeiro do Sul passou nessa cheia. Estamos agora na última etapa dessa campanha, chegando nas prefeituras para atender as famílias que sofreram com essa alagação”, relatou.

Para o Prefeito Zequinha Lima as parcerias são absolutamente importantes para ajudar as famílias que foram afetadas pela cheia.

“Esse apoio tem sido fundamental. Tanto durante a enchente, como agora no período pós-alagação, temos recebido ajuda de muitos amigos e parceiros da gestão, e isso tem sido fundamental para ajudar as pessoas que mais precisam. Sem esse apoio não teríamos conseguido chegar tão longe. Muitas casas foram perdidas, e essa ajuda chega em um momento fundamental”, disse o prefeito.

