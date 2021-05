Foi celebrado nesta sexta dia 30, através de vídeo conferência um Convênio com a 5º regional do Trabalho, um convenio para o início do pagamento de precatórios de servidores e ex-servidores de Epitaciolândia. No total são 92 pessoas que há anos aguardam pela quitação de seus direitos trabalhistas.

Segundo afirmou a desembargadora Maria Cezarinete da 14º vara do trabalho Acre, disse em seu pronunciamento que a assinatura desse convenio e motivo de felicidade, pois muitos servidores que há anos esperam por um pagamento de seus direitos trabalhistas, hoje estão tendo a oportunidade de receber seus precatórios.

Segundo o prefeito Sérgio Lopes, a prefeitura deve hoje cerca de 4 milhões de precatórios já vencidos, e o não pagamento desses precatórios acarretam em sequestro de receita, causando transtornos para a gestão e credores.

“Hoje firmamos esse acordo com o tribunal regional do Trabalho, para o parcelamento dessa dívida, e a prefeitura vai pagar o montante de 50 mil reais todos os meses obedecendo a ordem cronológica do TRT. E, esses servidores e ex-servidores terão os devidos valores depositados em suas contas pelo Tribunal Regional do Trabalho.” Destacou Lopes.

O Prefeito disse ainda que a prefeitura já pagou a primeira parcela no valor de 50 mil reais, e assim será feito todos os meses até quitar a dívida. Sérgio Lopes enfatizou que está em negociação da outra parte da dívida de com o Tribunal de Justiça para o parcelamento de dividas de precatórios de outras naturezas sem vínculo trabalhista.

