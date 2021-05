A prefeitura de Rodrigues Alves, através das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Obras, em parceria com a COOPSUL, iniciou na quinta-feira, 29, ação de orientação e coleta seletiva do papelão originário dos estabelecimentos comerciais.

De acordo com a Secretária de Meio Ambiente, professora Márcia Queiroz, uma das vantagens da ação é contribuir com a reciclagem e reduzir a quantidade de papelão com destino inadequado no município, sendo de extrema importância para o meio ambiente.

“A coleta seletiva é importante para o desenvolvimento sustentável da sociedade uma vez que contribui para a diminuição de pragas urbanas, como os ratos, e evita a disseminação de doenças que têm esses animais como vetores”, concluiu a secretária.

