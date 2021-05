A Prefeitura de Plácido de Castro, por meio das secretarias municipais, realizou uma mega ação de saúde na zona rural do município, para atender os trabalhadores em alusão ao Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1° de maio.

Ação de Saúde alusiva ao trabalhador em Plácido de Castro.

O atendimento foi realizado na UBS Cecília Santana de Menezes, na comunidade do Triunfo. Contemplando aos habitantes dos ramais do: Epitácio, Birroque, Miterrari, Progresso, Linha Cinco, Ramal do Abreu, Polo Placidiano e Luiz Augusto.

Para organizar esse evento , a Prefeitura contou com a colaboração do gabinete do deputado Jenilson Leite (PSB), que contribuiu com a realização de exames médicos aos produtores rurais, da vereadora e médica Michele Santiago- do PDT de Rio Branco-, da deputada federal Vanda Milani , do Incra e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

O prefeito Camilo Silva ( PSD) tem feito uma gestão em que o poder público municipal tem sido presente nas comunidades rurais. Auxiliando o homem do campo com assistência técnica, melhoria de ramais e fomento da produção.

Na sua fala, o gestor agradeceu aos parceiros e sua equipe de secretários pela bonita festa. ” Quero agradecer aos meus secretários pela organização desse evento, a Sandra do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, porque através do sindicato o homem conquistou a terra e pode produzir. Também agradeço ao deputado Jenilson Leite pela parceria, pois já estamos na segunda ação de saúde aqui no Triunfo , com a sua ajuda”, destacou.

O gestor também destacou o auxílio do empresário Nelsinho Santiago à gestão, na qual sua filha, a vereadora e médica Michele, esteve presente contribuindo com a ação de saúde. ” Agradeço a vereadora Michele por ter vindo contribuir com a nossa ação. Ela é filha de um grande homem dessa terra, o Nelsinho Santiago. Ele emprestou uma máquina para fazermos toda a limpeza da cidade e melhorar os ramais. Se tivéssemos que pagar ,seria 50 mil por mês, mas ele doou para a gente poder trabalhar”.

Na oportunidade, Camilo aproveitou para anunciar a Escola do Agricultor e a titularização das terras dos produtores rurais, em parceira com o Incra. ” Nada mais justo em comemorar o Dia do Trabalhador trazendo uma ação de saúde, com atendimento médico e distribuição de medicamentos no pronto atendimento. Porque eu quero ser um servidor de vocês que dê conta do recado, com eficiência na gestão e transparência nos gastos. E finalizo minha fala agradecendo a todos”.

Camilo concedeu o título de Madrinha de Plácido de Castro, de forma verbal, a deputada federal Vanda Milani, em referência ao apoio a produção rural do município, com a destinação de recursos.

O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), parceiro da ação, parabenizou o trabalhado da administração do prefeito Camilo Silva por ter esse olhar voltado ao homem do campo. ” Parabenizo a todos os trabalhadores por essa data. Também quero destacar o serviço da gestão na pessoa do prefeito Camilo e seus secretários. Quero ainda enfatizar o trabalho que a Dra. Vanda Milani vem fazendo, tem sido muito atuante”. Leite pediu que as pessoas tenha cuidado, usem máscaras e tome a vacina quando tiver a oportunidade. ” A vacina é eficiente. Pode livrar da morte. Israel é o grande exemplo disso. Que já vacinou 80% da população e o índice da doença diminuiu . Não vamos vacilar, usem máscaras todos os dias. Porque a melhor coisa que a gente faz é se cuidar”. O deputado deixou máscaras para o município entregar à população.

Foram realizados mais de 400 procedimentos de saúde. Com destaque para o auxílio da Prefeitura para que os agricultores pudessem adquirir seus olhos de grau. Além da consulta grátis, o governo municipal bancou metade do valor dos óculos. A gestão ofertou ainda, exames de Eletrocardiograma, PCCU, ultrassonografia e testes rápidos; bem como consultas com o Pediatra ,Clínico Geral e Oftalmologista .

Além dos atendimentos clínicos, foram ofertados consultoria jurídicas aos produtores da comunidade triunfo.

O vereador José Nunes (PSD), presidente da Câmara de Vereadores, afirmou que a ação de saúde é o verdadeiro presente aos trabalhadores.

Ele também agradeceu a todos que contribuíram para o êxito da festa.

Os vereardes Francimar Rodrigues (PSD), Edilson Carlo (MDB), Cleidiane (PSD) e Maria socorro ( Progressistas) estiveram presentes no ato.

“Nesse Dia do Trabalhador , temos a honra de ofertar esse atendimento aos trabalhadores da zona rural, que é o público que nos fornecem o alimento para o nosso município. De modo que, essa ação da Secretaria de Saúde e de mais secretarias envolvidas representa a boa vontade do prefeito Camilo de alcançar a população rural que às ficou esquecida “, diz Davi da Silva , secretário de saúde.

