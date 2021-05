Veículo foi apreendido com sinais de adulteração no chassi e número do motor, em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Rodoviária Federal

Um carro com registro de roubo e furto do Rio de Janeiro (RJ) foi apreendido, na manhã desta sexta-feira (30), em um posto de combustível de Cruzeiro do Sul. Além do registro de roubo, o veículo tinha sinais de adulterações. As informações e do G1 Acre